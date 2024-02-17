رئيس «مياه الإسكندرية» يتفقد عمليات إزالة الأمطار من الشوارع

تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقوط كميات كبيرة من الأمطار والتي أدت إلى تعطل الحركة المرورية في بعض الشوارع والميادين، حيث اشتدت الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المحافظة وأغرقت شوارعها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ومازالت مستمرة.

متابعة كسح مياه الأمطار

وتابع المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة وبصحبته فريق لجنة الأزمات بالشركة ومعدات وطلمبات شفط المياه، أعمال كسح مياه الأمطار وتجمعات المياه بمنطقة قسم المنتزه ثان، وذلك لإعادة انسيابية الحركة المرورية والتخفيف على المواطنين، وحتى يتمكن المواطنون من الحركة بسهولة ويسر.

ورافق رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية كل من المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، ووليد مرسي، مدير عام المتابعة بالمحافظة.