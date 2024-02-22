تفاصيل وظائف «مياه الإسكندرية».. 14 فرصة عمل للشباب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، حاجتها لـ14 وظيفة خالية، بين وظائف تخصصية وحرفية وخدمات معاونة، وذلك طبقا لاحتياجات الشركة من العمالة بنظام العقود السنوية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل 14 وظيفة خالية في شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بحسب الإعلان الرسمي.

وظائف هندسية في مياه الإسكندرية

وجاءت الوظائف التخصصية لأصحاب المؤهلات العليا، كالتالي:

- مهندس تشغيل مياه

- مهندس مشروعات

- مهندس صيانة كهربية

- أخصائي سلامة وصحة مهنية

- كيميائي مياه

الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة في مياه الإسكندرية

وجاءت الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة، كالآتي:

- حرفي تشغيل

- كهربائي

- ميكانيكي

- سباك

- سائق

- جنايني

- معاون خدمة

- حارس «ذكور فقط».

- عتال «ذكور فقط».

موعد وطرق التقديم في وظائف مياه الإسكندرية

يجري التقديم عن طريق موقع شركة مياه الشرب بالإسكندرية من هنا، وذلك اعتبارًا من السبت المقبل، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الخميس 29 فبراير في تمام الساعة 12 مساءً.

شروط التقديم للوظائف الخالية

- أنّ يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق المحدد وفقًا لخطة العمالة بمحافظة الإسكندرية، والعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 عامًا في 1 يناير 2024.

- أنّ يكون المؤهل الدراسي الجامعي معتمدًا من مجلس الجامعة أو من المجلس الأعلى للجامعات، وبتقدير عام جيد على الأقل بالنسبة للوظائف التخصصية من الجامعات.

- بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية تكون كالآتي «سنة على الأقل للوظائف التخصصية- ثلاث سنوات للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد» يعمل بها كمسوغ التعاقد.

- أن يقبل المتقدم للوظيفة، العمل بنظام الورديات وفقًا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل.