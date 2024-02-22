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أبرزها توفير سيولة دولارية.. 5 عوائد مباشرة بعد الموافقة على أكبر صفقة استثمارية

كتب:

وليد عبد السلام
05:34 م | الخميس 22 فبراير 2024
دولارات أمريكية

دولارات أمريكية

تعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدًرا لتعويض العجز في الادخار المحلي، وتحقيق زيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فأحد الأھداف الرئيسية لاستقطاب رأس المال الأجنبي ھو إقامة مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إنتاج سلع وخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤھلة للقبول بالأسواق العالمية، كما أن توفر رأس المال يسمح بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتج وتحسين جودته.

أكبر صفقة استثمار مباشر

وبعد موافقة مجلس الوزراء اليوم، على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، أهمية عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة، وفقًا لمجلس الوزراء.

أهمية عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة

1- توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صالبة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء.

2- تخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس.

3- تسهم هذه الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق ُمستهدفات الدولة في التنمية،

4- توفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة.

5- تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة من خلال الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.

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