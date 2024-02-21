«الإسكان» تطرح وحدات جديدة خلال أيام.. «كاملة التشطيب وجاهزة للسكن»

قالت مصادر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنّ وزارة الإسكان تستعد لطرح وحدات سكنية جديدة للمواطنين داخل وخارج مصر، مشيرة إلى أنّ الوحدات السكنية الجاري طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة تتضمن وحدات بمساحات متنوعة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الطرح الأول يضم وحدات سكنية للمصريين في الخارج بالدولار، والوحدات السكنية المتوقع طرحها تقع في مدينتي B15، ومن المنتظر أن يصل سعر المتر إلى 22 ألف جنيه للمتر.

فيما يأتي الطرح الثاني للمصريين في الداخل والخارج من نصيب المدن الساحلية في مشروعات الإسكان المتميز، وسكن لكل المصريين بمدن المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ورشيد الجديدة، وصوارى بالإسكندرية بمساحات متنوعه كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

ويأتي الطرح الثالث في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بمشروع سكن لكل المصريين، وبمساحات تبدأ من 90 مترا وتصل إلى 120 مترا كاملة التشطيب، ويضم المشروع 222 عمارة سكنية بإجمالي 5328 وحدة سكنية، ومن المنتظر طرح نحو 1500 وحدة سكنية منهم كمرحلة أولى والباقي يتم طرحه تباعا.

وفي المرحلة الأخيرة تأتي وحدات الإسكان المتميز في مدينة حدائق أكتوبر، التي جرى الإعلان عن طرحها بالفعل قبل عدة أيام، وتضم طرح 984 وحدة سكنية في المرحلة الأولى بمشروع «Valley towers» بمدينة حدائق أكتوبر في موقع متميز قرب المتحف المصري وتطل مباشرة على الأهرامات بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الطروحات الجديدة بمشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها في الداخل والخارج، لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة سواء كانت سكنية أو ساحلية شاطية.