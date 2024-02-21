رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بشرى سارة لحاجزي وحدات الإسكان في 2023.. مد مهلة الاستلام شهرين

كتب:

أيمن حمزة
09:50 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية المطروحة خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة. 

تيسيرات جديدة لأصحاب الوحدات السكنية 

وأكد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أن الموافقة نصت على التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وفقا للشروط التالية: 

- أن تكون الوحدة شاغرة ولم تخصص للغير، ولم يعاد طرحها.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- ألا يكون جرى استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

اقرأ المزيد:

«المجتمعات العمرانية» تطلق مبادرة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة للمدن الجديدة

ورشة عمل لقيادات وموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الحياد التنافسي

«المجتمعات العمرانية»: تعديل 23 خط سير بمنظومة النقل في أكتوبر والقاهرة الجديدة

المجتمعات العمرانية: توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية: طرح كافيتريات للمزاد العلني بالمنصورة الجديدة

وزير الإسكان يُصدر حركة تنقلات بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح محظورات حجز أراضي الاستثمار بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» توضح نظام سداد الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن تفاصيل الأراضي «الأكثر تميزا» بالمدن الجديدة

«المجتمعات العمرانية» تعلن عن تفاصيل الأراضي «المتوسطة» بالمدن الجديدة

السيسي: الغاز الطبيعي يغطي 60% من الوحدات السكنية في مصر

رئيس «التنمية الحضرية» يكشف مستجدات تنفيذ الوحدات السكنية التابعة للصندوق

رئيس صندوق التنمية الحضرية: نطرح الوحدات السكنية بأقل من سعر السوق

مصادر: قرار بإعفاء المتأخرين عن سداد أقساط الوحدات السكنية من الغرامات

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة في أبراج حدائق أكتوبر.. كم تبلغ مساحتها؟

حملات للتفتيش على الوحدات السكنية المخالفة في حدائق العاصمة وأكتوبر
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.