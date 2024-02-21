بشرى سارة لحاجزي وحدات الإسكان في 2023.. مد مهلة الاستلام شهرين

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية المطروحة خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع «بيت الوطن» بالمدن الجديدة.

تيسيرات جديدة لأصحاب الوحدات السكنية

وأكد وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، أن الموافقة نصت على التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، وفقا للشروط التالية:

- أن تكون الوحدة شاغرة ولم تخصص للغير، ولم يعاد طرحها.

- التنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن.

- ألا يكون جرى استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.