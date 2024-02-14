«الإسكان»: 70% نسبة إنجاز المرحلة الثالثة من وحدات مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف الوحدات السكنية التي تم ويجري تنفيذها بمشروع زهرة العاصمة في مدينة بدر، والمخصصة للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، ويرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بدر.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع الوحدات بالمراحل الـ3 الجاري تنفيذها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ كامل مراحل المشروع، والالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع وأعمال الزراعات، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية الدورية للحفاظ على الحالة العمرانية للموقع، كما وجّه بالحفاظ على مظهر واجهات العمارات، والتنسيق مع سكان الوحدات في عدة جوانب ومنها تركيب وحدات التكييف.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن الموقف التنفيذي لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، والذي أوضح أن المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وجرى تخصيص 8743 وحدة، وتسليم 8181 أخرى، والانتهاء من تنفيذ 4704 عمارات بالمرحلة الثانية، وجار الانتهاء من أعمال الموقع العام، بينما يجري تنفيذ 7080 وحدة بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز تخطت 70%.