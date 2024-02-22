«الحوار الوطني»: تنفيذ خطة الحكومة الاستثمارية يساهم في جذب مزيد من المسثمرين

قال الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرا في التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا، التي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات العالم وليست مصر فقط، وتسعى الحكومة في توسيع رقعة الاستثمار للخروج من الأزمة.

جذب الاستثمارات

أضاف عبد الوهاب في تصريحات لـ«الوطن»، أن جذب الاستثمارات سيساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية، وتوفير العملة الصعبة، وفرص العمل، وبالتالي يحد من الآثار السلبية، وزيادة الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، بالإضافة إلى دفع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمار.

خطة الحكومة

أضاف مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن تنفيذ خطة الحكومة لجذب الاستثمار بصورة سريعة، سيحمس المستثمر الأجنبي والعربي، لضخ مزيد من استثمارات في السوق المصرية، وبالتالي الحد من المضاربة على الدولار، ما يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.