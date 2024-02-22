أسهل طريقة لعمل الجبنة الموزاريلا في المنزل.. 3 مكونات فقط

الجبنة الموزاريلا واحدة من المكونات التي لا غنى عنها داخل المنزل، إذ يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في عمل المعجنات، خاصة البيتزا التي يتم إضافة الجبنة الموزاريلا على وجهها، للحصول على قوام مطاطي مثل المحلات ويمكن صناعتها في المنزل بكل سهولة.

لا يتطلب تحضير الجبنة الموزاريلا سوى ساعات قليلة، عبر الاعتماد على 3 مكونات أساسية يمكن عرضها وفقًا لموقع «وصفة».

مكونات عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل

لا تحتاج سوى إلى 3 مكونات أساسية لعمل الجبنة الموزاريلا في المنزل، وجاءت هذه المكونات على النحو التالي:

- 2 كيلو من اللبن الطبيعي غير مبستر.

- 1/4 كوب من عصير الليمون.

- 1/2 كوب من الخل المركز.

طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل

- تتمثل الخطوة الأولى لتحضير الجبن الموزاريلا تسخين اللبن على نار متوسطة.

- إضافة عصير الليمون مع الخل إلى اللبن مع استمرار التقليب.

- استمرار التقليب إلى أن يتحول اللبن إلى كتل.

- وضع شياطة تحت وعاء اللبن مع استمرار التقليب، ويجب أن تكون الخطوة بعدما يصل اللبن إلى مرحلة التكتل.

- الضغط على كتل الجبنة بواسطة ملعقة خشبية حتى يصبح القوام مطاطي.

- ستلاحظ وجود سائل أبيض يسمى بـ«الشرش» يتم إخراج الجبنة وعصرها بشكل جيد.

- تترك الجبنة في الفريزر إلى أن تصبح مجمدة ثم يتم بشرها.

طريقة عمل الجبنة الموزاريلا بدون لبن

قدمت الشيف سارة أحمد وصفة عمل الجبنة الموزاريلا في البيت، بدون الحاجة إلى استخدام اللبن، ليكون ذلك توفيرًا على ربة المنزل، بأقل الإمكانيات يمكن الحصول على جبنة مطاطية بسهولة ولذلك يمكن استعراض المكونات وطريقة تحضيرها.

مكونات تحضير الجبنة الموزاريلا بدون لبن في المنزل

- كيلو جبن قريش.

- 2 كوب ماء

وصفة الجبنة الموزاريلا بدون لبن

- وضع طاسة بها ماء ويتم تركها حتى الغليان.

- يتم إضافة قطع الجبن إليها ثم نجعل النار هادئة وبعد دقائق نقوم بجمع الجبنة على بعضها.

- إزالة الماء وتركها تنضج على النار بكمية ماء قليلة جدا.

- مراعاة التقليب جيدًا مع حتى تمام التجانس في النهاية.

- إضافة كوب من الماء ونستمر في التقليب بطريقة تشبه إلى حد كبير العجن.

- بعد الانتهاء من تلك الخطوة حينما نحصل على قوام الموزاريلا .

- تطفأ النار ونجمع الجبن مع استمرار التقليب.

- توضع فى الثلاجة حتى تبرد ثم نقطعها قطع صغيرة حسب الاستخدام.

- تحفظ في النهاية داخل الفريزر.