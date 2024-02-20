بكوب لبن واحد.. «اعملي الجبنة المثلثات في 10 دقائق»

الجبنة المثلثات واحدة من أشهر أنواع الجبن، التي يعشقها الصغار والكبار، وتلجأ الأمهات إلى شرائها دومًا من المحلات، إلا أنها من الآن يمكنها تحضيرها داخل المنزل بكوب لبن واحد، وفي أقل من 10 دقائق، لتحصل في النهاية على جبن مثلثات شهية ذات طعم لا يقاوم، لتستعرض الشيف نجلاء الشرشابي مكوناتها وطريقة تحضيرها في التقرير التالي..

أسهل طريقة لصناعة الجبن المثلثات

من أسهل الطرق التي يمكنك اتباعها لصناعة الجبن المثلثات، وذلك عبر كوب واحد من اللبن، وذلك بدلًا من شرائها، الأمر الذي يكلف الكثير من الأموال، ويمكن معرفة مكوناتها فيما يلي:

مكونات الجبنة المثلثات

- كوب حليب.

-‎ نصف كوب زيت.

‎ـ 2‎ ملعقة كبيرة دقيق.

‎ ـ ملعقة كبيرة خل‎.

‎ـ رشة ملح.‎ ‎

طريقة تحضير الجبنة المثلثات

- ضعي الزيت والحليب والدقيق والخل في الخلاط واضربيهم جيدًا.

ـ صبي المزيج في المقلاة مع التقليب.

أضيفي رشة ملح مع التقليب باستمرار حتى يصبح القوام سميكا.

- يتم وضع الخليط في علبة دائرية.

ـ ضعي الخليط في الثلاجة لمدة يوم ثم قطعيه مثلثات.

طريقة أخرى لعمل الجبنة المثلثات

- ربع كيلو من الجبنة القريش.

- كوب من اللبن البودرة.

- نصف كوب من الزبدة.

- ثلاث قطع من الجبنة المثلثات.

ـ زيت.

طريقة تحضير الجبنة المثلثات

ـ ضعي الجبنة المثلثات مع الجبنة القريش في الخلاط ثم أضيفي الزبدة.

ـ اضربي المكونات جيدًا ثم أضيفي اللبن البودرة واضربيهم في الخلاط مرة أخرى.

ـ في مقلاة صبي المزيج وضعيه على نار هادئة مع التقليب حتى تذوب جميع المكونات.

ـ ارفعي المقلاة عن النار ثم ضعيه في قالب مدهون بالزيت وغطيه بورق فويل.

ـ أدخلي القالب الثلاجة لمدة يوم كامل ثم أخرجيه وقطعيه مثلثات.

وصفة المعجنات بالجبنة والمثلثات

يمكن صناعة المعجنات باستخدام الجبنة المثلثات، عبر اتباع بعض المكونات والتي تتمثل فيما يلي:

- 3 أكواب دقيق.

- 3 ملاعق كبيرة لبن بودرة.

- ربع كوب زيت زيتون.

- ماء للعجن.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- رشة ملح.

-5 جبنة مثلثات.

- بيضة.

- فانيليا.

- سمسم.

-حبة البركة.

طريقة تحضير معجنات بالجبنة المثلثات

- يخلط الزيت والخميرة والبيكنج بودر واللبن البودرة والجبنة المثلثات والملح

- يضاف من نصف كوب إلى كوب ماء ويقلب الخليط

- يضاف الدقيق ويقلب ويضاف الماء عند الحاجة حتى الحصول على عجينة

- تقطع العجينة كرات وتترك لتتخمر

- تشكل أصابع وتبطط بالنشابة ويشكل الطرف بالسكينة ويلف كالوردة

- يدهن الوجه بخليط البيض والفانيليا ويرش بالسمسم وحبة البركة

- يوضع فى الفرن على درجة حرارة 200 حتى تمام النضج ويقدم