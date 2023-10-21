بشرة خير للأمهات..  تراجع 12 جنيهات في سعر الجبنة البيضاء

بدأت المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي انطلقت قبل أسبوع، توتئ ثمارها عبر توفير المنتجات والسلع الغذائية بالمحال المختلفة وبأسعار أقل مما كانت عليه، بتخفيضات تصل نسبتها إلى 25%.

المبادرة تؤتي ثمارها في كل المحافظات

مع نجاح المبادرة على الأرض، نظراً لما حققته من توسعات كبرى في كل المحافظات، أشادت شعبة المواد الغذائية بتلك المبادرة، مع تقديم طلب يقضي بضم محال التجزئة الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة.

التخفيضات الجديدة التي أعلنتها الحكومة، دفعت مصنعي الأجبان إلى طرح عبوات الجبن وزن 500 جرام بسعر 24 جنيهاً، بدلاً من 30 جنيهاً، فيما وصل سعر كيلو الجبن إلى سعر 48 جنيهاً، بدلاً من 60 جنيهاً، أي انخفاض بمقدار 12 جنيهاً للكيلو.

وعن أسعار السلع الأخرى داخل المبادرة، فقد شهدت مجموعة من المنتجات تراجعاً كبيراً في الأسعار، والتي تباع ضمن المبادرة، حيث يباع كيلو السكر بسعر 27 جنيهاً، أما الزيت وزن 700 مللي فيتراوح سعره بين 30 و35 جنيهاً، أما عبوة اللبن فبات سعر اللتر يباع بما يتراوح بين 38 و45 جنيهاً.

فيما بات يباع سعار كيلو العدس المجروش المعبأ بـ40 جنيها بدلا من 54 جنيها، والسائب بـ36.5 جنيها، بينما تراوح سعر الأرز ما بين 18 و20 جنيها للكيلو، وبالنسبة لعبوة اللبن المعبأ وزن 500 جرام بـ14.90 جنيه، وبسعر 27.90 جنيها للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات.