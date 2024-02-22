محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان في محرم بك

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم معرض أهلا رمضان الكائن أسفل كوبري محرم بك بجوار جراج الترام، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ويمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

توفير السلع الأساسية والاستراتيجية

وأكد محافظ الإسكندرية أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المنافذ التي افتتحت خلال الأيام الماضية في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية، للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وأشار إلى حرص المحافظة على إقامة المزيد من معارض أهلا رمضان على مستوى الأحياء، ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين، مثمنًا جهود الدولة المصرية من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين.

تخفيضات معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

وأوضح الشريف أن المعرض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 10% و20%، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة وعرض السلع الأساسية من «الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة والألبان بمنتجاتها، واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات»، بجودة عالية وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

وأشار إلى أنه توجد متابعة يومية من مديرية التموين على السلع الغذائية بكل أحياء المحافظة، لافتًا إلى أنّ غرفة العمليات على أتم الاستعداد لتلقي أي بلاغات، وسيتم التعامل مع المقصرين بكل حزم.