أسعار اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024.. تخفيض 30%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أسعار اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان، بشكل رسمي داخل 10 منافذ حتى الآن، وتستمر تلك العروض المخفضة بنسبة 30% وحتى نهاية الشهر الكريم من أجل توفير التزامات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024، والتي تعد مميزة لكافة المواطنين ما يجعلها توفر في ميزانية الأسر المصرية.

أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024

ويضم معرض اهلا رمضان 2024 في الإسكندرية سلع مختلفة بأسعار مخفضة، أبرزها اللحوم التي جاءت كالتالي:

- لحوم مجمدة برازيلي 1 كجم «قطع و مفروم» 170 جنيها وهو رقم أقل بكثير من المنافذ الخارجية، وذلك بدلا من 220 جنيهًا للحوم المجمدة المثيلة في الأسواق الخارجية.

أسعار اللحوم بمعارض أهلا رمضان في الإسكندرية 2024

- دواجن مجمدة 1 كجم 100 جنيه.

- أوراك دواجن مجمدة 900 جم 90 جنيه.

- صدور دواجن مجمدة 450 جم 57 جنيها.