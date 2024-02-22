عضو أمناء الحوار الوطني: جهود الدولة لجذب الاستثمارات رسالة أمل للمصريين

قال الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، من الموافقة على صفقة استثمارية كبرى رسالة أمل للمصريين بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة للتعافي وضخ أكبر قدر من الاستثمارات للتعافي والعودة مرة أخرى، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرست بآثارها على العالم كله.

الصفقة الاستثمارية الكبرى

وأضاف «الكشكي» لـ«الوطن»، أن جهود الاستثمارات تؤدي في النهاية إلى رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري، مضيفا أن هذا يعنى أن حزمة القوانين والتشريعات التي تتخذها الدولة المصرية تأتي بثمارها المهمة خلال الفترة المقبلة.

جذب مزيد من الاستثمارات

ولفت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن هذه الاستثمارات تكون مغرية لشركات وكيانات اقتصادية أخرى تأتي إلى مصر لتستثمر فضلا عن برنامج الدولة لجذب الاستثمارات واتخاذ خطوات من شأنها توسيع موارد الدولة، لافتا إلى أن هذه الخطوات مرحلة من ضمن مراحل المردود الاقتصادي الأفضل في المستقبل وبالتالي هذه الخطوة ستكون بوجهة كبرى وقبلة لشركات عالمية أخرى ستتوجه للاستثمار في مصر وبالتالي سيكون لها انعكاساتها على الرواج الاقتصادي المصري.