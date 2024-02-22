طقس الأيام المقبلة.. أمطار وتحذير لسكان القاهرة من ظاهرة تستمر 6 أيام

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات عودة سقوط الأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات، بداية من السبت 24 فبراير إذ يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري شديد البرودة ليلاً في جنوب الصعيد ومحافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد حالة الطقس الأيام المقبلة طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا، بداية من غداً حتى الأربعاء 28 فبراير لمدة 7 أيام، وسط تحذيرات لسكان القاهرة الكبرى من حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية.

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد المحافظات السبت 24 فبراير سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 40%، على جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية مع تأثير الشبورة المائية ونشاط للرياح في محافظات جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية.

وعن حالة الطقس يوم الأحد 25 فبراير تشهد تأثير الشبورة المائية على الطرق بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع تكون الغيوم الجزئية على مختلف أنحاء الجمهورية.

خريطة الظواهر الجوية

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري تأثير الشبورة المائية يوم الاثنين والثلاثاء مع سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 30% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء 27 فبراير مع استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على طرق القاهرة الكبرى والوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.