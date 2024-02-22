تختلف عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة مطروح، عن غيرها من المدن والمحافظات الأخرى في وجه بحري والصعيد ومدن القناة وسيناء، في ظل فروق التوقيت بين المدن المصرية.

عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان بمحافظة مطروح

وتسجل عدد ساعات الصيام أول أيام شهر رمضان بمطروح 2024 حسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، قسم النتائج والتقاويم، 13:39 ساعة صيام.

موعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة مطروح

ويأتي موعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة مطروح، طبقاً لهيئة المساحة المصرية، في تمام الساعة 6:17 مساءً، مع أذان المغرب.

استعدادات مطروح في شهر رمضان

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح لـ«الوطن»، استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال شهر رمضان بتجهيز المساجد، وتنظيم حلقات العلم، والذكر، والقوافل الدعوية، ودروس للأطفال والمقارئ النموذجية للقرآن الكريم.