موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

تزامناً مع الساعات الأولي من انطلاق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث لفيف من المواطنين خلال الوقت الحالي عن موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، وذلك حرصا على أداء الصلاة في توقيتها خلال الشهر الكريم.

تقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، وذلك ضمن في الخدمات الرمضانية التى تحرص علي تقديمها لقرائها ضمن الخدمات المتنوعة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر في محافظة مطروح اليوم الجمعة 31-3-2023، سيكون على النحو الآتي:

- موعد أذان الفجر 9 رمضان، الساعة 4:30 صباحا.

موعد السحور والإمساك اليوم في مطروح

في سباق متصل يأتي موعد السحور في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:12 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:12 صباحا، في تاسع أيام الشهر الكريم.

متابعة مساجد مطروح

في سياق متصل، اكد فضيله الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزاره الأوقاف بمحافظه مطروح، لـ«الوطن» جميع مساجد مطروح تنتظم في العمل خلال الشهر الكريم في مدن سيوة والسلوم وبراني والنجيلة ومطروح والضبعة والعلمين والحمام في ظل إقبال شديد من المواطنين على أداء الصلوات في جماعه داخل المساجد.