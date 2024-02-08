الكيلو بـ30 جنيها.. طريقة عمل «جمبري الغلابة» بكوب واحد من الدقيق

تعد البساريا من الأسماك اللذيذة والمفيدة، وهي تتميز بسعرها الرخيص، حيث تتراوح أسعارها بين 20 و30 جنيهًا مصريًا، ويمكن إعدادها بطرق مختلفة، منها المقلية والمشوية والصينية، ويُطلق عليها اسم «جمبري الغلابة» بسبب اقتراب طعمها من طعم الجمبري.

عرضت قناة «cbc sofra» طريقة بسيطة لإعداد جمبري الغلابة أو البساريا في المنزل، وذلك في حلقة من برنامجها:

مقادير جمبري الغلابة المقلي

- كيلو من البساريا أو كمية على حسب الرغبة، وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ويمكن الاستغناء عنه.

- ملعقة صغيرة من الكمون الناعم، وهو من البهارات الأساسية في تتبيلة البساريا.

- ملعقة كبيرة من الملح، أو الكمية حسب الرغبة يمكن الزيادة أو النقصان.

- كوب من الدقيق الأبيض، ويمكن استخدام نصف كوب من الدقيق الأبيض، والنصف الآخر من دقيق الذرة الأصفر، لزيادة القرمشة والإحساس بها على البساريا.

- زيت للقلي ويفضل أن يكون غزير، حتى تأخذ كل البساريا لون ذهبي واحد.

طريقة تحضير البساريا في المنزل

تأتي الخطوة الأولى بالتأكد من نظافة البساريا، إذ توضع تحت الماء الجاري، للتخلص من الشوائب، وأي أشياء غير مستحبة، ويمكن نقعها في الماء مع رشة من الملح وعصير ليمونة، وتركها من 15 دقيقة إلى 20 دقيقة.

أمّا الخطوة الثانية في تتبيل البساريا جيدًا، بإحضار وعاء كبير ووضع كوب من الدقيق الأبيض، وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الكمون الناعم، وملعقة كبيرة من الملح، وخلط هذه المكونات جيدًا، ثم وضع البساريا فيها والتقليب باستمرار وبهدوء، حتى يتم تغليف كل حبات البساريا بالدقيق، ثم قليها في زيت غزير ساخن، على درجة حرارة متوسطة، وتركها في مصفاة حتى تصفى الزيت الزائد.

تقديم البساريا المقلية

تقدم البساريا المقلية مع أزر أبيض أو أرز بني أو أرز بالبصل، أو عيش بلدي مع سلطة طحينة وجرجير وليمون.