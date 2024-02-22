عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان 2024 بمحافظة الفيوم

مع اقتراب انطلاق الصوم، يطرح الآلاف سؤالًا حول عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان في محافظة الفيوم فضلًا عن موعد أذان الفجر، وأذان المغرب، لكي يتمكن الجميع من الاستعداد لصيام الشهر الكريم، إذ بدأت مختلف الأسر في الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل، بتزيين منازلهم، وشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية وياميش رمضان.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان في محافظة الفيوم، فضلًا عن مواقيت الصلاة في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في رمضان 2024 خلال أول أيام الصوم، نحو 13 ساعة و38 دقيقة، بحسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضمن إمساكية شهر رمضان 2024.

موعد أذان المغرب رمضان 2024

يحل موعد أذان المغرب رمضان 2024 في أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:03 مساء، إذ يرفع الأذان مُعلنًا انتهاء صيام اليوم الأول وموعد الإفطار ليبدأ الصائمون في الإفطار مباشرة بعد.

موعد السحور وأذان الفجر أول أيام رمضان

بحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد السحور والإمساك وأذان الفجر والشروق في أول أيام شهر الصوم بمحافظة الفيوم، من المقرر أن يكون كالآتي:

موعد السحور أول أيام رمضان 2024 بالفيوم.. يبدأ من الساعة 2:25 بعد منتصف الليل.

موعد الإمساك أول أيام رمضان 2024 بالفيوم.. يبدأ من الساعة 4:25 فجرًا.

موعد الشروق في أول أيام رمضان 2024 بالفيوم.. في تمام الساعة 6:11 صباحًا.

الفجر الساعة كام أول يوم رمضان 2024؟

موعد أذان الفجر أول أيام رمضان 2024 بالفيوم.. يرفع في تمام الساعة 4:45 فجرًا.

مواقيت الصلاة في الفيوم

وتأتي مواقيت الصلاة 2024 في الفيوم أول أيام رمضان كالآتي:

موعد أذان الظهر أول أيام رمضان 2024 محافظة الفيوم.. 12:07 ظهرًا.

موعد أذان العصر أول أيام رمضان 2024 محافظة الفيوم.. 3:30 عصرًا.

موعد أذان العشاء أول أيام رمضان 2024 محافظة الفيوم.. 7:19 مساءً.

موعد شهر رمضان 2024 في مصر

وفي وقت سابق، أعلن معهد الفلك والبحوث الجيولوجية، موعد شهر رمضان 2024 في مصر إذ من المتوقع أن ينطلق يوم 11 مارس المُقبل، على أن يتم تحديد أول يوم وإعلانه رسميًا من قبل دار الإفتاء بعد استطلاع الهلال نهاية شهر شعبان المبارك.

متى ينتهي رمضان 2024؟

وينتهي رمضان 2024 وفقًا لإمساكية رمضان التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة يوم 9 أبريل الجاري، إذ من المقرر أن يكون عيد الفطر 2024 يوم 10 أبريل، بينما يكون موعد صلاة عيد الفطر 2024 في تمام الساعة 6:02 صباحًا.