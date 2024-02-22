«التضامن» تسلم قروضا للحرفيين بفائدة 7%: حريصون على مد الحماية الاجتماعية لهم

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حريصة على مد الحماية الاجتماعية للحرفيين من خلال استكمال برنامج حرفي خلال فترة معرض ديارنا بالتعاون مع البنك المركزي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتعليم الحفريين كيفية إدارة مشروعات متناهية الصغر.

وأضافت صابرين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم تسليم أول 10 قروض حرفية للأشخاص الذين اجتازوا تدريب برنامج حرفي، موضحة أن القروض قيمتها من 50 ألف جنيه حتى 250 ألف جنيه وأسعار الفائدة ستختلف وهي ميسرة من 7% حتى 13%.

وزيرة التضامن تفتتح الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»

يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى تفتتح الدورة الـ66 لمعرض «ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، يشارك في المعرض أكثر من 450 عارضاً ويستمر حتى 9 مارس المقبل، ويقام تحت رعاية بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكايروفيستيفال سيتي مول والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن النسخة الجديدة مستوحاة من تراث وحضارة مصر بعصورها المختلفة، ويشارك فيها وفد من المستثمرين من عدد من الدول العربية بجانب مشاركة المجلس التصديري للحرف اليدوية، ومحافظات البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء ضيوف شرف.. ومشاركة عارضين من ضيوف مصر «السودان –سوريا- فلسطين- موريتانيا- جيبوتي- الصومال».