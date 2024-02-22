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عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان بمحافظة الإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
07:52 م | الخميس 22 فبراير 2024
الشيخ سلامة عبد الرازق

الشيخ سلامة عبد الرازق

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث اقترب الشهر الكريم ويستعد المسلمون لصيامه وخلال السطور القادمة تقدم «الوطن» عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار والسحور في اليوم الأول لشهر رمضان الكريم.

عدد ساعات الصيام وموعد الإفطار

وقال فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن أول أيام شهر رمضان الكريم 1445 هجرية، يوافق يوم الاثنين 11 مارس 2024، وعدد ساعات الصيام في اليوم الأول من شهر رمضان 13ساعة و38 دقيقة، حيث سيبدأ الصيام في تمام الساعة 4.27 صباحاً بتوقيت محافظة الإسكندرية وموعد الإفطار في تمام الساعة 6.6 مساءاً.

موعد الإمساك والإفطار

وأشار الشيخ سلامة عبد الرازق، إن موعد السحور في اليوم الأول لشهر رمضان الكريم سيكون2.27 صباحاً.

- موعد الإمساك هو 4.27 صباحاً.

- موعد صلاة فجر أول يوم من شهر رمضان في تمام الساعة 4.47 صباحاً.

- موعد آذان المغرب في تمام الساعة 6.6 مساءاً، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في اليوم الأول من الشهر الكريم 13 ساعة و38 دقيقة.

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