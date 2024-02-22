خلال أيام.. صرف زيادة المعاشات في مارس 2024 لـ11 مليون مستحق

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف زيادة المعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال شهر مارس 2024.

زيادة المعاشات.. مارس 2024

ويستحق زيادة المعاشات 11 مليون شخص، وسيتم الصرف خلال شهر مارس 2024، بالزيادة المقررة والتي تكون كحد أقصى 15%.

الزيادة 15%

ومن المقرر أن يتم صرف الزيادة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص في شهر يوليو من كل عام، ولكن نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس المقبل بزيادة قدرها 15%، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

كما أقر الرئيس أيضا بزيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة ليكون 6 آلاف جنيه.

وتم رفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم في القطاع الحكومي والخاص، ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، فضلا عن رفع الحد الأقصى للاشتراك التأميني أيضا ليصبح 12600 جنيه بدلًا من 10900 جنيه.

كما تم تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني من 1 يناير من العام الجاري 2024.