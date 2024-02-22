وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا في دورته الـ99 وتعلن عن الكارت الحرفي

افتتحت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا في دورته الـ 66، موضحة أن المعرض يضم نخبة كبيرة من صنايعية مصر، وهم جزء من القوى الناعمة المصرية، موضحة أن المعرض يكتسب أهمية باعتباره يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي.

إطلاق موسوعة بها 30 حرفة

وأضافت القباج، خلال افتتاح معرض ديارنا، أن الدولة تسخر كل المؤسسات لتقديم الدعم لأصحاب الصناعات الصغيرة، موضحة أنه يتم إطلاق موسوعة بها 30 حرفة و30 منتجا مصريا للحفاظ على الحرف التراثية، مؤكدة أن المعرض يشمل منتجين من كافة أنواع الصناعات.

وأوضحت، أن سوريا وفلسطين والصومال دول تشارك في المعرض، مؤكدة أن المعرض يشمل رجال أعمال لأول مرة من مصر ومن خارجها، موضحة أن الهدف من المعرض توطين الصناعة المصرية.

إطلاق كارت حرفي يتيح الإقراض من بنك ناصر

وأكدت أنه يتم إطلاق كارت حرفي لأول مرة، يتيح مزايا الإقراض من بنك ناصر الاجتماعي للتشجيع على تدوير رأس المال، فضلاً عن مبادرة نشاط اقتصادي، تييح للحرفيين فتح حسابات في البنوك.

وأشارت إلى أن كارت حرفي يدعم الحرفيين في التأمينات الاجتماعية.

كما تم توقيع بروتوكول مع المجلس التصديري، لإنشاء مصنع للسجاد يضم 800 منتج، وهو اقتصاد تضامني.