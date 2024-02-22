حزب الريادة: جهزنا ملف اقتصادي قوي للمشاركة في الحوار الوطني

أكد الدكتور طارق حلوه، نائب رئيس حزب الريادة، أن الحزب جاهز لتقديم ملف اقتصادي قوي للعرض على مائدة الحوار الوطني خلال الفترة القادمة، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة المصرية لوضع خطة شاملة لتحسين الاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، خاصة بعد الأزمات الدولية المتلاحقة والتي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي تهم المواطن.

تشجيع المستثمرين المحليين

فيما أشار الدكتور سراج عليوة أمين التنظيم بحزب الريادة، إلى أن الدولة المصرية قادرة على تخطي تلك المرحلة وخاصة بعد تشجيع المستثمرين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي والتوفير في الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعود على الاقتصاد المصري بالنفع ويعد بداية للتدفقات الاستثمارية مستقبلا، ما يزيد من موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة.

وأضاف أن هذه الاستثمارات توفر الكثير من فرص العمل للشباب، وتساهم في خفض مستوى نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة.

ورش عمل استعدادا للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني

جدير بالذكر أن حزب الريادة يعقد ورش عمل يومين من كل أسبوع «الاثنين والخميس» استعدادا للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني والذي يعقد خلال الفترة القادمة.