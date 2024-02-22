وكيل صحة مطروح: تطوير 95% من مستشفى سيوة حتى الآن

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بمستشفى سيوة المركزي بلغت 95%، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، يرافقه الدكتور محمود حبيب مدير مستشفى واحة سيوة المركزي مدى انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامناً مع الإقبال الكبير لزيارة واحة سيوة.

الغسيل الكلوي وغرف العمليات

وراجع وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ والذي يعمل بطاقة 10 أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث وقسم العناية المركزة والذي يعمل بطاقة استيعابية 5 أسر والحضانات وعددها 9 حضانات ووحدة الغسيل الكلوى التي تعمل بطاقة عددية 7 ماكينات غسيل كلوى، وحرص الاطمئنان على مرضى الكلى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل العقبات، كما جري على قسم العمليات.

مؤشرات الأداء بمستشفى سيوة