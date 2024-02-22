متحدث الوزراء: صفقة كبرى لجذب الاستثمارات المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ الدولة أعلنت عن عملها على مجموعة من الصفقات والاستثمارات الكبرى، مشيرا إلى ما أُعلن عنه من مجلس الوزراء اليوم في بيان، حول الموافقة على بداية تلك الصفقات.

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على «قناة الحياة»، أنَّ هناك صفقة كبرى تستهدف جذب الاستثمارات المباشرة، لزيادة ودعم موارد النقد الأجنبي وتحقيق مستهدفات الدولة للتنمية.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: «المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية متنوعة ومخطط عمراني كبير، ومشروع قومي ضمن مخطط استراتيجي قومي للتنمية العمرانية».

ولفت إلى أنَّ هناك عددا كبيرا من المشروعات القومية، وأنه سيتم إعلان كافة التفاصيل عن المشروع وموقعه، وذلك بمجرد توقيع الاتفاق والانتهاء من المفاوضات بصورة نهائية.

وأوضح أن موافقة اليوم تأتي في إطار وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق وقريباً سيتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، وهناك حرص أن أي إعلان يكون مقترن باتخاذ خطوات جادة على الأرض.