شعبة الحلويات: رمضان ينعش مبيعات القطايف.. تعرف على الأسعار

تشهد القطايف، الفترة الحالية، إقبالا من المواطنين على الشراء بمناسبة شهر رمضان المبارك، في ظل أن الأسعار تختلف من محل إلى الآخر، وهناك العديد من ربات البيوت يُفضلون شراءها وإعدادها في المنزل.

إقبال المواطنين على شراء القطايف

وقال أحمد السيد، عضو شعبة الحلويات في تصريحات لـ«الوطن»، إن محال الحلويات الشرقية تشهد الفترة الحالية إقبالا من جانب المواطنين على شراء القطايف التي تتعدد نكهاتها وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك وتختلف الأسعار من محل إلى الآخر.

وأوضح «السيد»، أن من المتعارف عليه زيادة الإقبال على شراء وتناول القطايف في شهر رمضان المبارك لذلك تشهد الفترة الحالية تساؤلا من جانب المواطنين عن أسعار القطايف وزيادة الطلب عليها، خاصة أصناف القطايف الجديدة، حيث يتم كل عام طرح أصناف مختلفة من القطايف يقبل المواطنون على شرائها لمعرفة الجودة والطعم.

وأضاف عضو شعبة الحلويات، أن هناك الكثير من ربات البيوت يفضلن شراء القطايف من الكنفاني، وإعدادها وتحضيرها في المنزل، وذلك لأن التكلفة تكون منخفضة عن شراء القطايف جاهزة من محال الحلوى.

أسعار القطايف في رمضان 2023

واستعرض أحمد السيد أسعار القطايف في رمضان 2023، حيث يبلغ سعر كيلو قطايف كريمة 120 جنيهًا وكيلو قطايف مكسرات 150 جنيهًا بينما يبلغ سعر كيلو قطايف عصافير 208 جنيهات.

وتابع أن كيلو القطايف نوتيلا يبلغ سعره 200 جنيه وقطايف لوتس 220 جنيها بينما يبلغ سعر كيلو القطايف المباعة لدى الكنفاني 30 جنيها.