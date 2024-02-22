انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية بعد صفقة الحكومة

تأثر سعر الدولار في السوق الموازية بشكل مباشر عقب إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسجل سعر الدولار في السوق الموازية نحو 51 جنيهًا بعد الإعلان عن الصفقة، محققًا قيمة تراجع بلغت 8 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بأسعار أمس.

أكبر صفقة استثمار كبرى

وتشهد السوق الموازية لسعر صرف الدولار وباقي العملات الأجنبية حالة من الارتباك بعد الإعلان عن أكبر صفقة استثمار كبرى تساهم في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية، وذلك بحسب بيان مجلس الوزراء الذي صدر مساء اليوم.

أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية

توقع خبراء الاقتصاد ومن بينهم بلال شعيب تراجع الدولار في السوق الموازية خلال الأيام المقبلة بسبب إجراءات الحكومة الجاذبة للاستثمار وهو الإجراء الأفضل اقتصاديًا لحصار الدولار في السوق الموازية.

زيادة الاستثمارات تساهم في دعم الاقتصاد المصري

كما قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع الدولار في السوق الموازية هو إجراء طبيعي بسبب جهود الدولة في دعم الاقتصاد المصري عن طريق زيادة الاستثمار الذي يساهم معها في دعم المستثمر المصري عن طريق زيادة الطلب على السلع المصنعة محليًا.