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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 22-2-2024

كتب:

محمد سيف
07:58 ص | الخميس 22 فبراير 2024
سعر الدولار

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22-2-2024، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع في البنك المركزي، وفق المنصات الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 22-2-2024، وهي كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس 22-2-2024 نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر، اليوم، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية خلال تعاملات بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

 

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