لماذا تراجع سعر الدولار في السوق الموازية مجددا؟.. اعرف الأسباب

كشف الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، عن أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة صباح اليوم، قائلا إنّ التسعير يعتمد على المضاربات، وبالتالي فهبوط سعر الدولار أمر طبيعي ومبرر، لأن الصعود كان غير مبرر.

السوق الموازية

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أنّ تصرفات أباطرة السوق الموازية الذين يتولون تسعير الدولار على أساس المضربات ووضع تقييم وهمي بسبب الأزمات العالمية والإقليمية، تضعهم تحت طائلة القانون بسبب تداول العملات في السوق السوداء بعيدًا عن القنوات الرسمية كالبنوك ومكاتب الصرافة المرخصة.

تداول سعر الدولار خارج السوق المصرفية

من جانبه، تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، عن أسباب تراجع الدولار في السوق السوداء، قائلا إنّ الانخفاض أمر طبيعي، والأسعار الموجودة حاليًا غير طبيعية وتستند إلى تسعير غير منطقي.

وأوضح لـ«الوطن» أسباب التراجع إلى حصار الدولة للسوق الموازية وتقديم عدد من التجار إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة تداول الدولار خارج السوق المصرفية الرسمية في البنوك، طمعًا في تحقيق أرباح كبيرة، وهو ما أدى إلى تحول الدولار إلى سلعة في الأيام الأخيرة.

التوسع في الاستثمار

وأضاف البنا أنّ اتجاه الدولة للتوسع في الاستثمار مؤخرًا ساهم في توفير الدولار في البنوك للشركات التي ترغب في شراء سلع استراتيجية، كما أنّ اتجاه الدولة للتوسع في النشاطات الاستثمارية هو العامل الأول في تراجع سعر الدولار أمس وهي خطوة جيدة على الطريق الصحيح وتوقع مزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.

وتراجع سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية بقيمة 5 جنيهات، ليكون هذا التراجع الثاني خلال الشهر الجاري.