خبير يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 40 جنيها في السوق الموازية بعد الموافقة عن أكبر صفقة استثمارية

توقعت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، إلى مستوى 40 جنيها، بعد الإعلان عن الموافقة على أكبر صفقة استثمارية مباشرة بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، حيث تعمل هذه الصفقة، على زيادة حجم النقد الأجنبي لدى مصر.

زيادة الموارد الدولارية

وقالت سهر الدماطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا النوع من الصفقات الكبيرة، يزيد من الموارد الدولارية لدى مصر، ما يعظم الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالي، سيؤثر على السوق الموازية، وتقليل التعامل على الدولار في السوق الموازية، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية من أجل الوصول إلى سعر متوازن للدولار.

أكبر صفقة استثمار مباشر

وكان مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في ضوء جهود الدولة حاليا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.