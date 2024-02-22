«تضامن كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية للمٌقبلين على الزواج في قلين ضمن برنامج «مودة»

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، دورة تدريبية ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، حيث استهدفت الشباب والفتيات المخطوبين بمركز ومدينة قلين، تحت رعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نسمة عبد الحليم، منسق برنامج «مودة» بكفر الشيخ، والمعداوي عبد الحليم شعيشع، مدير إدارة قلين الاجتماعية، وعدد من القيادات التنفيذية.

106 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج يشهدون الدورة التدريبية

شهد الدورة التدريبية 106 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج، وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين، وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية، حيث قدمه نُخبة من الأساتذة المتخصصين، والذي سبق أنّ تم اعتماده من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

وكيل الوزارة: استمرار الدورات التدريبية ضمن برنامج «مودة»

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ على استمرار الدورات التدريبية ضمن برنامج «مودة»، والذي يهدف إلى الحد من مشكلات الطلاق في مصر من خلال تلافي مشكلات أول سنة زواج، وذلك من خلال تدريبات متخصصة على أيدي مدربين، لتوعية المقبلين على الزواج بكيفية التعامل مع الشريك، بالإضافة إلى التوعية الصحية والاهتمام بالصحة الإنجابية، حفاظاً على كيان الأسرة المصرية.