«رياضة النواب» تختم زيارتها الميدانية لمراكز شباب وأندية محافظة البحر الأحمر

اختتمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، زيارتها الميدانية لمحافظة البحر الأحمر، والتي استمرت 4 أيام، تفقدت فيها اللجنة عددا من المنشآت الشبابية والرياضية، بمدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب.

وأهدى اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، درع المحافظة لرئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، مؤكدا حرصه على تنفيذ توصيات اللجنة لتحقيق خدمة شباب المحافظة، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم من أجل تشجيعهم على ممارسة الرياضة.

المدينة الشبابية

وكانت اللجنة قد تفقدت المدينة الشبابية ومركز شباب الغردقة، فضلا عن زيارة مركز شباب الميناء، كما تفقدت مراكز الشباب بمدينة سفاجا، منها مركز شباب أم الحويطات، ونادي السلام الرياضي، ونادي الشاطئ، إلى جانب أندية عمر ابن الخطاب والشبان المسلمين، والهلال.

مدينة رأس غارب

واستمعت اللجنة لمطالب مراكز الشباب بمدينة رأس غارب، ومنها نادي رأس غارب الرياضي ونادي أكتوبر، ونادي المعلمين بالشركة العامة للبترول ومركز شباب الفتح ومركز شباب رأس غارب، كما تفقدت المركز الدولي للتنمية الرياضية بالغردقة، ونادي الرياضيات البحرية ونادي العربان.

ويضم وفد اللجنة كل من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، النائب محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب درويش مرعي، والنائب خالد بدوي، والنائبة آية مدني، والنائبة ولاء عبد الفتاح، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمود توشكي، والنائبين السيد قاسم وايلاريا حارص عن محافظة البحر الأحمر ومن أمانة المجلس عاطف مرعي، أمين لجنة الشباب، وخالد مشعل ومحمد عادل ومحمد عبد العظيم.