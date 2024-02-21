«حماة الوطن» ينظم دورات تدريبية ومعرض سلع غذائية بالمحافظات

يواصل حزب حماة الوطن، فعاليته وخدماته المجتمعية في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال الأمانات والوحدات الحزبية، وبالتزامن مع الاستعداد لشهر رمضان الكريم.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الغربية، معرضا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بقرية بشبيش، إذ شهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين، ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب حماة الوطن والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

مستقبل العمل المناخي

فيما عقدت أمانة حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، ندوة توعوية بعنوان «مستقبل العمل المناخي بعد مؤتمر COP 28»، ويأتي ذلك استكمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بتثقيف أعضائه بمختلف الأمانات.

تأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل

وأطلقت أمانة محافظة سوهاج، دورة تدريبية بعنوان «منحة اصنع مستقبلك»، وتهدف الدورة التدريبية إلى تنمية قدرات شباب حزب حماة الوطن وتأهليهم لسوق العمل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحزب بتدريب أعضائه ورفع قدراتهم المهنية.

وحدة حزبية جديدة

واستمرارا للتوسع والانتشار الحزبي، دشنت أمانة محافظة الغربية وحدة حزبية جديدة في حي ثاني المحلة الكبري، بحضور القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ويأتي ذلك استمرارا لخطط حزب حماة الوطن بالتوسع والانتشار والتواجد بكافة ربوع الجمهورية.