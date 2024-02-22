«الزيات»: الصفقات الاستثمارية ترجمة حقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية، ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة على أرض الواقع.

صفقة استثمارية كبرى

أضاف «الزيات»، كما أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى، يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.

تشجيع الاستثمار المحلي

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي، وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويل الأجل، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محليا، وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات، من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.

وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم، حيث قطعت شوطا كبيرا في السنوات الماضية، في تهيئة مناخ الأعمال، من خلال مشروعات قومية كبرى في البنية التحتية، وإقامة العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.