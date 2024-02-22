للعاملين بقطاع البترول.. شروط الحصول على قرض بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، القروض الشخصية لمختلف العملاء والوظائف، ومن بينهم برنامج تمويل العاملين بقطاع البترول.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر فبراير 2024، فإن الفئة المستهدفة للقرض هم العاملون بقطاع البترول، والحد الأدنى للحصول على القرض 20 ألف جنيه والحد الأقصى 500 ألف جنيه.

تفاصيل قرض العاملين بقطاع البترول

بالنسبة للحد الأدنى للدخل للحصول على القرض هو 5 آلاف جنيه، وعن الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

الحد الأدنى لمدة القرض للعاملين بقطاع البترول هو عام، والحد الأقصى لمدة القرض 10 سنوات، والحد الأدنى لمدة الخدمة 6 أشهر.

مميزات قرض بنك التنمية الصناعية

وتأتي ضمن مميزات القرض للعاملين بقطاع البترول من بنك التنمية الصناعية، إمكانية الزيادة بعد مرور 6 أشهر، وإمكانية شراء القروض، ويمكن الحصول على قرض بحد منفصل، وفتح الحساب مجانًا، والإعفاء من عمولة خدمة الحساب، بالإضافة إلى الإعفاء من الحد الأدنى لرصيد الحساب، والتأمين على الحياة مجانًا وبدون مصاريف استعلام، بحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الصناعية.