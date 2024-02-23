خريطة افتتاحات المساجد في 14 محافظة اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف 31 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 24 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا، في 14 محافظة هي «الشرقية، وجنوب سيناء، والمنوفية، والدقهلية، والأقصر، وأسيوط، والبحيرة، والفيوم، والجيزة، والإسماعيلية، والغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وقنا».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد محمود تركيا بمركز ديرب نجم، وفي محافظة جنوب سيناء يجري افتتاح مسجد السيدة ذكية حسن بمنطقة نبق بمدينة شرم الشيخ، ومسجد سعود الجابر بمدينة الطور، وفي محافظة المنوفية يجري افتتاح مسجد أحمد عيسى بقرية شبشير طملاي بمركز منوف، وفي محافظة الدقهلية يجري افتتاح المسجد القديم بقرية البقلية بمركز المنصورة، وفي محافظة الأقصر يجري افتتاح مسجد العمري البحري بقرية اللأقالتة بمركز القرنة.

وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الرحمن بقرية أبو الهدر بمركز ديروط، ومسجد سيدي عبد الرحيم ببندر ديروط، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد زينب هانم بقرية كوم الفرج بمركز أبو المطامير، ومسجد الدوار بقرية الثلاثين بمركز كفر الدوار، ومسجد عبد السلام الحلوجي بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، ومسجد النور بقرية الإنتاج الأول بالنوبارية بمركز أبو المطامير، ومسجد زرف زكي بقرية التمامة بمركز كفر الدوار، ومسجد المنجد بقرية الهلباوي بسيدي غازي بمركز كفر الدوار، ومسجد عبد الله ناصر بقرية النمرية بمركز أبو المطامير.

وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الشيخ علي الديب بمركز الفيوم، ومسجد عمر بن الخطاب بمركز إطسا، ومسجد الرضوان بقرية أبو كساه بمركز أبشواي، ومسجد الرحمة بمركز سنورس، والمسجد البحري الكبير بمركز إطسا، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد اليسر بابني بيتك بالمنطقة السادسة «ق»، ومسجد الرحمن بعزبة البحاروة بمركز العياط، ومسجد التوحيد بقرية طهما بمركز العياط، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد الخضر بقرية أبو خليفة بالقنطرة غرب.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظ الدقهلية يجري افتتاح المسجد الكبير بمركز المنزلة، ومسجد الجبارنة بمركز دكرنس، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الرحمة بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا، وفي محافظة سوهاج يجري افتتاح مسجد الأنصار بقرية نجع مازن بمركز سوهاج، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد الرحمة بهندسة الري بمركز سيدي سالم، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد خالد بن الوليد بقرية حاجر الجبل بهو بمركز نجع حمادي، وفي مسجد التوحيد بقرية نجع غانم بالعركي بمركز فرشوط.

افتتاح 614 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 614 مسجدًا منها 478 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و136 مسجداً صيانة وتطويراً، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 23 فبراير 2024، عدد 11 ألفاً و636 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 16 ملياراً و138 مليون جنيه.