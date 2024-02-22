«الزقازيق» ضمن أفضل 10 جامعات عربية في التصنيف العربي الجديد

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فعاليات حفل توزيع شهادات التصنيف العربي للجامعات 2023، الصادر عن اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو» واتحاد مجالس البحث العلمي العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال افتتاح الدورة الـ14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، الذي تستمر فعالياته حتى 29 من الشهر الجاري، بحضور لفيف من قيادات التعليم العالي وعددٍ كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

جامعة الزقازيق تحصد المركز العاشر في التصنيف العربي الجديد

وحصلت جامعة الزقازيق على المركز العاشر في التصنيف العربي الجديد، حيث جاءت ضمن أفضل عشرة جامعات عربية مدرجة في التصنيف، حيث يشمل التصنيف هذا العام ترتيب أفضل 115 جامعة على مستوى الجامعات العربية، ويتم تقييمها من 16 دولة عربية، وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى الجامعات العربية 208 جامعات هذا العام بهذا التصنيف.

تنفيذ مشروع التصنيف العربي

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مشروع التصنيف العربي للجامعات يأتي في ظل الاهتمام المشترك بين جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية بتحسين مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جرى العمل على تنفيذ مشروع التصنيف العربي وفقاً لمجموعة مختارة من المعايير العالمية المنسجمة والبيئة العربية.

كما أشاد «الدرندلي»، بالجهود المبذولة لتحسين التصنيف الدولي للجامعة مما كان له أبلغ الأثر في حصول الجامعة على مراكز متميزة في العديد من التصنيفات العالمية، وأن الجامعة تهتم اهتماماً كبيراً بالتصنيفات العالمية والعربية للجامعات، ومؤكداً سعي الجامعة المستمر للنهوض بالمنظومة التعليمية والبحثية، تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.