ملابس ومفروشات بأسعار رمزية.. افتتاح معرض تسوق خيري في جامعة الزقازيق 

افتتح الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، معرض التسوق الخيري لطلاب الجامعة تحت شعار «نحو حياة مستدامة»، والذي ينظمه قطاع البيئة، تحت إشراف وحضور الدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك ضمن مهرجان البيئة الحادى والعشرين، المقام خلال الفترة من 10 فبراير حتى 10 مارس بساحة كلية الآداب بالحرم الجامعي.

عرض المنتجات بأسعار رمزية

وخلال تفقد أجنحة المعرض الخيري، حرص «الدرندلي» على التأكد من ملائمة أسعار المعروضات وانخفاضها عن السوق الخارجي، بما يتناسب مع إمكانيات الطلاب والعاملين بالجامعة ، كما هو متفق عليه مع أصحاب الشركات والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة المشاركة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان يسري، أن تنظيم معرض التسوق الخيري يأتي ضمن فعاليات مهرجان البيئة الحادي والعشرين الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يتضمن المعرض عدداً من الأجنحة المختلفة لبيع الملابس والمفروشات والأحذية والمصنوعات الجلدية من الشنط والإكسسوارات والمشغولات اليدوية، إضافة إلي إكسسوارات الهواتف المحمولة ، والأدوات المنزلية والمنظفات وأدوات التجميل، بالتعاون مع الشركات والمصانع وأصحاب المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين.