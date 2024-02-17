رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الحرم استعدادا لاحتفالية اليوبيل الذهبي

تفقد اليوم، الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، تطورات الحرم الجامعي، للوقوف على آخر المستجدات لمتابعة استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي، ومرور 50 عامًا على إنشائها.

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الحرم الجامعي

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وأدهم عزت مدير مكتب رئيس الجامعة ومدير عام الإدارة الهندسية والأمن الجامعي.

وخلال الجولة التفقدية، أكد «الدرندلي» الالتزام بالجدول الزمني للخطة، ومتابعة مواقع العمل بالجامعة التي سيدخل تعديلات وتطويرات بها، سواء بالمباني أوالطرق الرئيسية، ومعاينة المقترحات التي طُرحت على أرض الواقع، للوصول إلى أفضل الرؤى الممكنة، وإظهار الجامعة بأفضل صورة ممكنة.

الانتهاء من أعمال التصميمات

وأشاد بحجم الجهود المبذولة من قبل أساتذة كلية الهندسة ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، لإظهار الجامعة بالمظهر المشرف الذي يعكس عراقتها ويخدم أبناء المحافظة والمغتربين، مؤكدًا سرعة الانتهاء من إتمام أعمال التصميمات، حتى تظهر الجامعة بأرقى صورة لها احتفالًا باليوبيل الذهبي.