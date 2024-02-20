جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية النادي في الشرقية

كلية الطب البيطري نظمت قافلة بيطرية لقرية النادي بمركز بلبيس بالشرقية، ضمن خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2023-2024 بالتعاون مع جامعة الزقازيق والبرنامج الرئاسي لتنمية البيئة، برعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية النادي ببلبيس

وقد نفذت القافلة البيطرية تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

الكشف على 197 حالة

كما تم الكشف على 197 حالة حيوانات، 2350 حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصري.

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن آليات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القرى الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتي تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.