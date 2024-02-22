اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة 23 فبراير، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر

- «مجلس الوزراء»: الصفقة بالشراكة مع كيانات كبرى وستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى

- «مدبولى»: المشروعات التى تنتج عن الصفقة ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية.. والشركات والمصانع المصرية تشارك فى تنفيذها

- الصفقة الكبرى تعزز صمود الاقتصاد الوطنى

- مصر تكثف جهودها لوقف الحرب ضد غزة

- السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: أي تحركات عسكرية إضافية ستكون لها عواقب كارثية على الأوضاع بـ«القطاع»

- د. شفيق التلولى: مصر وضعت إسرائيل فى زاوية الاتهام

- اليوم.. الأهلى يتحدى «الأزمات وكاف» فى مواجهة «ميدياما» الغانى

- د. هانى الناظر وداعاً طبيب الإنسانية

الصفحة الثانية

- الحرب «الروسية - الأوكرانية» العالم لا يزال يحترق

- تقديرات باستمرار المعارك.. وخلافات «واشنطن وكييف» تصب فى صالح «موسكو»

- «حسام الدين»: روسيا ستحافظ على المساحة التى حصلت عليها من أوكرانيا لاستنزاف الغرب

- «حسام الدين»: روسيا ستحافظ على المساحة التى حصلت عليها من أوكرانيا لاستنزاف الغرب

- الاقتصاد على حافة الهاوية.. تباطؤ معدلات النمو إلى 2.9% و411 مليار دولار لإعادة إعمار أوكرانيا

- انخفاض الناتج المحلى الأوكرانى بـ 29.1% بسبب دمار البنية التحتية وتعطل سلاسل الإمداد.. و«إبراهيم»: «موسكو» نجحت فى تخطى الخسائر بتوطين صناعات.. و«بدرة»: استمرار الوضع يُضعف النمو

- صحفى روسى: «موسكو» ستواصل القتال حتى تحقّق أهدافها العسكرية والسياسية

- الغرب أغرق أوكرانيا فى حرب مستمرة وتسبّب فى تدمير بنيتها التحتية

الصفحة الثالثة

- صحف عالمية: الغرب تعامل بـ«ازدواجية» تجاه الأحداث فى «غزة وكييف»

- بعد دعمه «كييف».. «بايدن» يواجه أعمق أزماته فى الطريق نحو الولاية الثانية

- «فهمى»: اختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول المخصصات المالية لأوكرانيا وإسرائيل.. والإدارة الحالية زجت بـ«واشنطن» فى الكثير من الصراعات

- عامان على النزاع

- محلل أوكرانى: بيانات خسائرنا سرية.. وروسيا فقدت 400 ألف مقاتل

الصفحة الرابعة

- عضو المجلس الوطنى الفلسطينى: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تضع إسرائيل فى زاوية الاتهام وصولاً لإدانتها

- د. شفيق التلولى: أمريكا حذرت إسرائيل من التوغل باتجاه الحدود المصرية.. ومصر لن تقبل المساس بهيبتها

- الصمود والثبات يحتاجان إلى مقومات وممرات إنسانية للغذاء وتأمين المدنيين لمنع تهجيرهم

- الموقف الفلسطينى بأكمله يرفض التهجير.. والمخطط لا يتوقف عند غزة وإنما يمتد إلى الضفة بطرد أهلها إلى الأردن.. والمقاومة لن تنتهى

- الاحتلال دمر منزلى فى غزة.. وأبنائى قصدوا المخيمات.. ولا أملك سوى منحهم الأمل والصبر

- السر وراء التصعيد المستمر

- «نتنياهو» دهس «حل الدولتين» تحت جنازير الدبابات.. و«القضية» لا يمكن أن تُترك دون حل.. والاحتلال قتل 44 كاتباً وفناناً ومبدعاً و94 أكاديمياً وعالماً و110 صحفيين

الصفحة الخامسة

- الحزن يخيم على الأوساط الطبية بعد رحيله.. هانى الناظر

- سيرة عطرة

- قبل وفاته.. «الفقيد» تمنى صيام رمضان والعودة لعيادته ومحبيه

- أوصى ابنه بتخفيض سعر الكشف لرد الجميل للناس.. وتفاجأ بكل الحب والدعوات التى وصلته من المواطنين

- قيادات البحث العلمى تشيع الراحل بالدموع

- وزراء وشخصيات عامة: أستاذ ومعلم خدم المسيرة العلمية بإخلاص وتفانٍ.. وأسهم بأبحاثه العلمية فى التخفيف من معاناة المرضى

- محطة فارقة فى حياته.. دكتور برتبة ملازم فى حرب أكتوبر

الصفحة السادسة

- الحكومة تُقر أكبر صفقة استثمار مباشر

- مجلس الوزراء: شراكة استثمارية مع كيانات كبرى لجذب الاستثمار الأجنبى

- أحزاب ونواب: الصفقة تحل أزمة العملة الصعبة

- انهيار الدولار فى السوق الموازى.. خبراء: شهادة ثقة

- «البهى»: الاتفاق يُحسّن من تصنيف مصر العالمى.. و«الدماطى»: الشراكات توفر فرص عمل

- «عابد»: الدولة تبذل تحركات قوية من أجل التنمية الاقتصادية.. و«رضوان»: له آثار إيجابية على الأسواق

- «رأس الحكمة».. مركز عالمى للسياحة ومنطقة جاذبة للتنمية والاستثمار

- المخطط الاستراتيجى للمنطقة يستهدف إقامة مركز سياحى متكامل يحقق طفرة غير مسبوقة لدعم السياحة.. ومكاسب اقتصادية فى الزراعة والصناعة والتنمية العمرانية.. وتوفير فرص العمل وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية فى المجتمعات العمرانية القائمة والمقترحة.. واهتمام القيادة السياسية ببناء وتطوير البنية الأساسية سمح بحرية التنقل الآمن والسريع فى النطاق الساحلى الغربى

الصفحة السابعة

- «الكبير أوى» يرفع سقف الكوميديا فى دراما رمضان 2024

- مباريات كوميدية ومفارقات غريبة تسيطر على أحداث الموسم الثامن من المسلسل

- «إسماعيل»: الجمهور على موعد مع موسم مميز.. و«صلاح»: انتظروا مغامرات جديدة.. و«غريب»: نقدم أفضل ما لدينا

- النقاد: النجاح الكبير والتميز للأجزاء السابقة يضع الجزء الجديد فى تحدٍّ صعب

- «الشناوى»: نترقب وجبة كوميدية دسمة.. و«البشلاوى»: نجاح المسلسل وراء تقديم أجزاء جديدة.. و«محسن»: أتمنى رؤية أفكار متطورة لنرى موسماً قوياً

الصفحة الثامنة

- «جوِّزنى» العروسة للعريس والباقى على «شكرى»

- فى أقدم وكالة بـ«المحلة».. على كل لون يا «بلح»

- «عِمة وكاكولا» شهرة «أحمد» تصل للخارج بالزى الأزهرى

- «وردة باشا».. آخر الهوانم.. منزلها لم يفسده الزمن.. وأناقتها تحاكيها نساء الصعيد