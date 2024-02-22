توقعات بانخفاض قيمة الدولار بنسبة 50% بعد الموافقة على أكبر صفقة استثمار

قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجع بالسوق الموازية، خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، متوقعًا أن تصل الخسائر إلى 50% من قيمته، مع سعي الدولة إلى توفير سيولة دولارية، تغطي الاحتياجات من العملة الأجنبية.

الدولار يخسر نحو 50% من قيمته

أضاف عيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تصل خسائر الدولار إلى نحو 50% من قيمته خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الوزراء الموافقة على أكبر صفقة استثمارية مباشرة بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

تراجع الدولار منذ بداية شهر فبراير

أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السوق الموازية، شهدت تراجع ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، حيث تراجع الدولار أمام الجنيه من مستوى 70 جنيها إلى مستوى 50 جنيها، أي بنسبة خسائر 30%.

سعر الدولار أمام الجنيه

وتابع عيد، أنه بعد إعلان مجلس الوزراء عن الموافقة على أكبر صفقة استثمارية مباشرة بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى، من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار أمام الجنيه إلى مستوى 35- 40 لتصل بذلك نسبة خسارة الدولار إلى 50% من قيمته.