صرف مساعدات مالية وعينية لعدد من الحالات الإنسانية في المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أسرة لديها الحالات الإنسانية بسنتريس في مدينة أشمون، تبلغ من العمر 18 عاما، وتعاني من ضمور كلي في العضلات.

وصرف المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم للأسرة؛ لضمان حياة كريمة وآمنة لهم، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوي الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، والاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.

استجابة لعدد من الحالات الإنسانية

كما التقى المحافظ عددًا من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية للاستماع إلى مطالبهم، عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية، أمس، لافتتاح معرض أهلا رمضان في شبين الكوم، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطن من ناحية البتانون بمركز شبين الكوم، نظرا لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة.

استجابة لشاب بالعمل

وكلّف المحافظ بإيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطن من شبرا قبالة بمركز قويسنا، مؤكدا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، وأن مكتبه مفتوح لجموع المواطنين لتلبية احتياجاتهم.