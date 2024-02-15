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البابا تواضروس يجتمع بالمجلس الجديد لكنيسة «الملاك» في شيراتون

كتب:

مريم شريف
02:15 م | الخميس 15 فبراير 2024
لقاء البابا مع مجلس كنيسة الملاك بشيراتون

لقاء البابا مع مجلس كنيسة الملاك بشيراتون

عقد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا، مع المجلس الجديد لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، التي تخضع للإشراف المباشر لقداسة البابا، وهو أول لقاء له مع المجلس الذي جرى انتخابه مؤخرًا.

رحب قداسته بأعضاء المجلس متمنيًا لهم التوفيق في خدمتهم، ثم استمع لعرض تضمن رؤية المجلس الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بخدمات الكنيسة وأنشطتها التي تتسم بالاتساع والتنوع، إلى جانب مشروعاتها الخدمية المختلفة.

قدم البابا بعض النصائح لأعضاء المجلس، ووعد بعقد لقاءات على فترات متقاربة معهم للمتابعة ودعم إنجاز خططهم لخدمة الكنيسة.

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بقلم مريم شريف