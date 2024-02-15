البابا تواضروس يستقبل أمين عام مجلس كنائس مصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الخميس، في المقر البابوي بالقاهرة، القس يشوع يعقوب الأمين العام لمجلس كنائس مصر وأعضاء الأمانة العامة ولجنة الكهنة والرعاة بالمجلس.

عرض وفد مجلس كنائس مصر على قداسة البابا تقريرًا عن عملهم خلال الفترة الماضية، ودعاهم لعقد المؤتمر السنوي للجنة الكهنة والرعاة المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل، في ضيافته بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، كما أعطاهم البابا توجيهات ونصائح لإبراز عمل المجلس خلال الفترة المقبلة.

كما استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الخميس، الأنبا توماس الأسقف العام للشؤون الديرية، وذلك في إطار متابعة البابا لبعض الملفات المسؤول عنها.