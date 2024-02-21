البابا تواضروس يدشن كنيسة الأنبا أنطونيوس مطلع مارس المقبل

أعلنت كنيسة أبي سيفين بحدائق القبة تدشين كنيسة الأنبا أنطونيوس بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك يوم السبت الموافق 2 مارس 2024، والموافق 23 أمشير الجاري وفقاً للتقويم القبطي، بمشاركة الأنبا ميخائيل أسقف حدائق القبة ولفيف من الآباء المطارنة والأساقفة الأحبار أعضاء المجمع المقدس.

شروط حضور قداس التدشين

ووضعت الكنيسة بعض الشروط لحجز حضور قداس التدشين والذي يترأسه البابا تواضروس وهي:

- الحضور قاصر على شعب الكنيسة المسجل بالعضوية الكنسية فقط يتم الحجز عن طريق الرابط الإلكتروني بموقع الكنيسة (سيتمّ الإعلان عن الرابط قريباً).

- لا يوجد إمكانية للحجز عن طريق سكرتارية الكنيسة أو أي طريقة أخرى.

- الحجز بكنيسة الانبا انطونيوس بدءاً من سن 15 سنة.

- عند اكتمال العدد يبدأ الحجز بكنيسة أبي سيفين وكنيسة مارمينا وقاعة الكنيسة.

- بعد انتهاء الحجز سيتمّ استلام دعوة الحضور الشخصية بالرقم القومي من مكتب سكرتارية الكنيسة.

موعد صوم يونان 2024

ومن المقرر أنَّ تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024 الموافق يوم الاثنين المقبل 26 فبراير المقبل، والذي يستمر لمدة 3 أيام وينتهي يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، وتحتفل الكنيسة بفصح يونان وتحيي خلال أيام هذا الصوم قصة يونان النبي.