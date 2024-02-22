متحدث «الوزراء»: الصفقة الاستثمارية الكبرى شهادة ثقة من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على صفقة الاستثمار الكبرى التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، هي صفقة تأتي في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة، خاصة من خلال المشروعات العمرانية والتنموية الكبرى.

الثابت شهادة ثقة للاقتصاد

أشار «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «مساء dmc » المذاع عبر قناة dmc، اليوم الخميس، إلى أن الصفقة هي شهادة ثقة للاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الصفقة ستكون بداية لصفقات كبرى تعقبها الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وهي أيضا سوف تدر موارد ضخمة من العملة الصعبة تساعد الحكومة على ضبط سعر الصرف الأجنبي من ناحية ومن ناحية أخرى تعمل على توفير العملة الصعبة التي يحتاجها الكثير من القطاعات.

القطاعات التي تعتمد على مدخلات انتاج

وتابع أن من بين تلك القطاعات التي تعتمد على مدخلات إنتاج أو مكون أجنبي، مشيرًا إلى أن الصفقة سوف تسهم توفير مئات الآلاف من فرص العمل ومساهمة ومشاركة الشركات المصرية والمصانع المصرية في تنفيذ المشروع الضخم.