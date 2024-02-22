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بعد انخفاض الدولار.. تعرف على أسعار العملات في السوق الموازية

كتب:

محمد سيف
09:55 م | الخميس 22 فبراير 2024
سعر العملات

سعر العملات

بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية بقيمة 8 جنيهات دفعة واحدة مسجلًا 51 جنيهًا، تراجعت أسعار العملات الأجنبية أيضًا في السوق الموازية متأثرة بصفقة الحكومة الكبرى للاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال شراكة كيانات اقتصادية كبرى.

تراجع الدولار في السوق الموازية

وأدى تراجع الدولار في السوق الموازية إلى تراجع سعر العملات الأجنية أيضًا إذ سجل سعر اليورو نحو 62 جنيهًا في السوق الموازية مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل صفقة الحكومة 70 جنيهًا.

أسعار العملات في السوق الموازية

تستعرض «الوطن» أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية بعد إعلان الحكومة عن أكبر صفقة للاستثمار المباشر ما ساهم في تراجع الدولار وباقي العملات بشكل ملحوظ في السوق الموازية وهي كالتالي:

- سجل سعر الريال السعودي في السوق الموازية نحو 16 جنيهًا، مسجلًا تراجعا بلغ 3 جنيهات مقارنة بالأسعار أمس.

- سجل سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية نحو 170 جنيهًا، محققًا قيمة تراجع 20 جنيهًا بعد صفقة الحكومة للاستثمار.

- بلغ سعر الجنيه الاسترليني في السوق الموازية نحو 72 جنيهًا، محققًا قيمة تراجع بلغت 5 جنيهات.

- سجل سعر الريال القطري نحو 14 جنيهًا في السوق الموازية، محققًا قيمة تراجع بلغت 3 جنيهات بعد صفقة الاستثمار الكبرى.

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