شعبة الذهب: استقرار أسعار المعدن الأصفر.. وننصح المواطنين بالشراء الآن

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة شهدت استقرارا في أسعار الذهب بالسوق، مشيرا إلى أنه ينصح المواطنين بشراء المعدن الأصفر في هذا الوقت، خاصة أن أسعاره في الوقت الحالي جيدة.

توفعات باستمرار انخفاض الفترة المقبلة

وأضاف ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن الفترة المقبلة يتوقع استمرار انخفاض الذهب، خاصة وأننا في فترة المدارس، ورمضان على الأبواب، والمواطن في هذه الفترة أولوياته مختلفة، ولا يتجه لشراء الذهب.

المواطن بيروح يشتري

وتابع: «لو حد عاوز يشتري، فالوقت مناسب دلوقتي للشراء، والغريب أن المواطن بيروح يشتري والذهب سعره عالي ولما ينخفض لا يقبل على الشراء.. وعشان كده احنا بننصح المواطن يروح يشتري لما الأسعار تقل، ولا يقبل على الشراء والذهب مرتفع، لافتًا إلى أن أسعار الذهب كانت وصلت لـ 4000 جنيه»، منوها بأن الآن الأسعار منخفضة وسعر الجرام انخفض لأقل من 3500 جنيه، متابعا: «نعيش فترة من الاستقرار».