للمرة الثانية.. تراجع جديد في سعر الذهب بسبب انخفاض الدولار

يشهد سوق الذهب حالة من الهبوط الكبير خلال التعاملات المسائية متأثرة بانخفاض الدولار في السوق الموازية بعد إعلان الحكومة عن صفقة الاستثمار الكبرى، إذ انخفض سعر جرام الذهب خلال التعاملات المسائية مرتين محققًا قيمة تراجع نحو 80 جنيهًا في المرة الثانية فقط وسجل نحو 3410 جنيهات بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

تراجع الذهب مرتين بسبب الدولار

وكشفت المنصة الرسمية للشعبة العامة للذهب تراجع أسعار الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة أيضًا مرتين متتاليتين بسبب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية نحو 8 جنيهات دفعة واحدة، وفي المرة الأولى تراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 10 جنيهات وفي المرة الثانية تراجع 80 جنيهًا ليبلغ إجمالي التراجع بعد إعلان صفقة الحكومة الكبرى نحو 90 جنيها في الجرام.

آخر تحديث لأسعار الذهب

تنشر «الوطن» آخر تحديث في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-2-2024 خلال التعاملات المسائية وفق الأسعار المعلنة من شعبة الذهب بسبب تراجع الدولار في السوق الموازية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3897 جنيهًا في الصاغة يضاف إليها قيمة الضريبة والمصنعية

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2922 جنيهًا بعد صفقة الحكومة وتراجع الدولار في السوق الموازية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2279 جنيهًا يضاف إليها قيمة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27 ألفًا و280 جنيهًا.